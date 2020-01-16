Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 5,8800 liradan, avro 6,5620 liradan güne başladı.
16.01.2020 09:06 | Son Güncelleme: 16.01.2020 09:06
İstanbul serbest piyasada dolar 5,8800 liradan, avro 6,5620 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,8780 liradan alınan dolar, 5,8800 liradan satılıyor. 6,5600 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,5620 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,8810 lira, avronun satış fiyatı ise 6,5590 lira olmuştu.
Kaynak: AA