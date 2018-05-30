Dolar Sakin Seyir Devam Ediyor

Merkez Bankasının adımlarının ardından yönünü aşağı çeviren dolar/TL dün yurt dışı piyasalardaki artan risk algısı, dolar endeksinin ve petrol fiyatlarının tekrar yükselişe geçmesi sonrasında oldukça hareketli bir gün geçirdi. Güne 4.56'dan başlayan kur, bir ara 4.6350'ye çıktı. Bu seviyede kalıcı olamayan kur, akşam saatlerinde 4.54'ün altına indi. Bugün ise dolar/TL güne sakin bir başlangıç yaparak 4.54 seviyesinde yer aldı. Aynı dakikalarda euro ise 5.23 liradan el değiştiriyor.

EURO/DOLAR PARİTESİ 10 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Euro/dolar paritesi ise dün 10 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından bu sabah 1.1540'tan işlem görüyor.

TL'nin dün gelişmekte olan ülke para birimlerine kıyasla pozitif ayrıştığını belirten uzmanlar, bu hareketin Mehmet Şimşek ve Murat Çetinkaya'nın Londra'daki görüşmelerinin yansımaları olabileceğini düşünüyor. Kurda 4.5 seviyesi psikolojik olarak öne çıkıyor.

Temmuz vadeli Brent petrol Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında, 58 sent ya da yüzde 0.8 düşerek varil başına 74.81 dolara kadar geriledi.