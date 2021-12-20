İSTANBUL (İHA) - Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 1011,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 1011,00 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 1011,20 liradan, 6 bin 664 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 6 bin 685 liradan, 922,20 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 926,20 liradan, 6 bin 512 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 6 bin 532 liradan, 3 bin 256 liradan alınan Yarım Ziynet 3 bin 266 liradan ve bin 628 liradan alınan Çeyrek Ziynet bin 633 liradan satılıyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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