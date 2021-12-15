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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 839 lira oldu.

İSTANBUL (İHA) - Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 839 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 838,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 839 liradan, 5 bin 529 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 5 bin 550 liradan, 765,85 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 769,85 liradan, 5 bin 403 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 5 bin 423 liradan, 2 bin 701 liradan alınan Yarım Ziynet 2 bin 711 liradan ve bin 351 liradan alınan Çeyrek Ziynet bin 356 liradan satıldı.

(İHA)

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