İSTANBUL (İHA) - Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 787,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 787,00 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 787,20 liradan, 5 bin 187 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 5 bin 208 liradan, 718,00 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 722,00 liradan, 5 bin 69 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 5 bin 89 liradan, 2 bin 535 liradan alınan Yarım Ziynet 2 bin 545 liradan ve bin 268 liradan alınan Çeyrek Ziynet bin 273 liradan satılıyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet