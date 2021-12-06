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Serbest piyasada altın fiyatları

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 785,00 lira oldu.

İSTANBUL (İHA) - Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 785,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 784,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 785,00 liradan, 5 bin 173 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 5 bin 194 liradan, 716,00 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 720,00 liradan, 5 bin 55 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 5 bin 75 liradan, 2 bin 528 liradan alınan Yarım Ziynet 2 bin 538 liradan ve bin 264 liradan alınan Çeyrek Ziynet bin 269 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

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