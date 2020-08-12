Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 455 lira oldu.
12.08.2020 17:57 | Son Güncelleme: 12.08.2020 18:32
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 455 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 454,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 455 liradan, 2 bin 997 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 18 liradan, 415 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 419 liradan, 2 bin 929 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 949 liradan, bin 464 liradan alınan Yarım Ziynet bin 474 liradan ve 732 liradan alınan Çeyrek Ziynet 737 liradan satıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA