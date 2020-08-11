Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 452,90 lira oldu.
11.08.2020 17:43 | Son Güncelleme: 11.08.2020 17:55
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 452,90 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 452,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 452,90 liradan, 2 bin 985 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 6 liradan, 413 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 417 liradan, 2 bin 917 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 937 liradan,bin 458 liradan alınan Yarım Ziynet bin 468 liradan ve 729 liradan alınan Çeyrek Ziynet 734 liradan satıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA