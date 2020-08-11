Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 452,90 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 452,90 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 452,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 452,90 liradan, 2 bin 985 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 6 liradan, 413 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 417 liradan, 2 bin 917 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 937 liradan,bin 458 liradan alınan Yarım Ziynet bin 468 liradan ve 729 liradan alınan Çeyrek Ziynet 734 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA