Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 321,70 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 321,70 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 321,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 321,70 liradan, 2 bin 119 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 140 liradan, 293 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 297 liradan, 2 bin 70 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 90 liradan, bin 35 liradan alınan Yarım Ziynet bin 45 liradan ve 518 liradan alınan Çeyrek Ziynet 523 liradan satıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA