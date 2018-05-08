Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 180,80 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 180,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 180,80 liradan, bin 190 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 209 liradan, 164 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 168,50 liradan, bin 163 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 183 liradan, 582 liradan alınan Yarım Ziynet 592 liradan ve 291 liradan alınan Çeyrek Ziynet 296 liradan satılıyor. - İSTANBUL