Serbest Güreş Milli Takım kadrosu belli oldu
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Serbest Güreş Milli Takım kadrosu belli oldu

09.12.2020 12:12 | Son Güncelleme: 09.12.2020 12:17
Serbest Güreş Milli Takım kadrosu belli oldu

Sırbistan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda yarışacak Serbest Güreş Milli Takım kadrosu belli oldu.

Sırbistan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda yarışacak Serbest Güreş Milli Takım kadrosu belli oldu.

Dünya Şampiyonası hazırlıklarını teknik direktör Isak Irbaikhanov yönetiminde sürdüren Serbest Güreş Milli Takımı'nın Sırbistan'da mücadele edecek kadrosu açıklandı. Milli takım kadrosuna şu isimler yer alıyor:

57 kg'de Şaban Kızıltaş, 61 kg'de Recep Topal, 65 kg'de Ahmet Duman, 70 kg'de Haydar Yavuz, 74 kg'de Fazlı Eryılmaz, 79 kg'de M.Nuri Kotanoğlu, 86 kg'de Osman Göçen, 92 kg'de Erhan Yaylacı, 97 kg'de Süleyman Karadeniz, 125 kg'de Oktay Güngör.ASBAŞKAN ZEKİ GÜL'DEN ELMADAĞ KAMPINA ZİYARET12-18 Aralık tarihleri arasında Sırbistan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na Azerbaycan Serbest Güreş Milli Takımı ile ikili kamp yaparak hazırlanan ay-yıldızlı sporcuları, Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanı Zeki Gül ziyaret etti. Ankara Elmadağ Kamp Merkezi'nde güreşçilerle bir araya gelen Zeki Gül'e, Azerbaycan Milli Takım yetkilileri kendilerini Ankara'da ağırladıkları için duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Her zaman Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanlarında olduklarını belirten Asbaşkan Zeki Gül ise özellikle Karabağ zaferinden dolayı kendilerini kutladı. Oldukça samimi bir ortamda geçen ziyarette Zeki Gül, Azeri yetkililere çeşitli hediyeler verdi. 16 kişilik kadroyla Türkiye'ye gelen Azerbaycan Serbest Güreş Takımı, Dünya Şampiyonası'na kadar hazırlıklarını Ankara'da sürdürecek.

Serbest Güreş Milli Takım kadrosu belli oldu
Serbest Güreş Milli Takım kadrosu belli oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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