Seramik ürünleri ithalatında yüzde 25 ilave gümrük vergisi uygulanacak

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile seramik, karo ve vitrifiye ürünlerinin ithalatına 1 Ekim tarihine kadar yüzde 25 ilave gümrük vergisi uygulanacak.

Seramik ürünleri ithalatında ek gümrük vergisi uygulanması kararlaştırıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle 17 Nisan 2020 tarihli karar ile yürürlüğe konulan "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar" yeniden düzenlendi.

YÜZDE 25 İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULANACAK

Buna göre, seramik, karo ve vitrifiye ürünlerine 1 Ekim'e kadar geçerli olmak üzere yüzde 25 ilave gümrük vergisi uygulanacak. Söz konusu vergi, 1 Ekim'den sonra ise yüzde 15 olarak uygulanmaya devam edilecek.

YÜKLEMESİ YAPILAN ÜRÜNLERE 30 GÜNLÜK MUAFİYET

Söz konusu ürünlerin sivil hava taşıtlarında kullanılmak kaydıyla ithal edilmesi halinde, ilave gümrük vergisi uygulanmayacak. Öte yandan, 17 Nisan 2020 tarihli karara istinaden, 18 Nisan 2020'den önce Türkiye'ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış ürünlere 30 günlük muafiyet tanındı.

Kaynak: AA