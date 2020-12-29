Serada 2 liraya satılan marul markette yüzde 400 zamlı satılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Serada 2 liraya satılan marul markette yüzde 400 zamlı satılıyor

29.12.2020 10:38 | Son Güncelleme: 29.12.2020 10:43
Serada 2 liraya satılan marul markette yüzde 400 zamlı satılıyor

Eskişehir'de serada 2 liraya satılan marul; halde 3, pazarda 3-5, marketlerde ise 7-8 lira arasında satılıyor.

Eskişehir'de serada 2 liraya satılan marul; halde 3, pazarda 3-5, marketlerde ise 7-8 lira arasında satılıyor.

Eskişehir'de üreticiler sera ortamında 60 günde yetiştirdikleri yeşil marulun tanesini 2 liradan satıyor. Serada 2 liraya satılan marul Eskişehir halinde 3, pazarda 3-5, markette ise 7-8 liradan tüketicinin mutfağına giriyor.

"Üretici ve tüketici arasında marketler kanayan yaramızdır"

Konuyla ilgili konuşan Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, serada cüzi fiyata satılan marulun markette 5 liraya bile alınamayacağını söyledi. Başkan Buluşan, "Şu anda marulun sera fiyatı azlığından dolayı 2 lira civarlarında. Geçtiğimiz yıl üreticinin marulu tarlada kalmıştı. Bu durum plansızlığın eseri her zaman planlı üretim, planlı pazar diyoruz. Örneğin kırmızı marul şu anda talep görmüyor. Restoranların, lokantaların kapalı olmasından dolayı kırmızı marulun satışı olmuyor. Fiyat tamamen istikrara bağlı, varsa talep yoksa talep. Üretici ve tüketici arasında bizim her zaman kanayan yaramız marketlerdir. Seradaki marulu 5 liraya marketten alamazsın. Bu durum sütte de, ette de böyle. Maalesef bunu bir türlü dengeleyemedik. Üretici ile tüketici arasındaki fiyatı asla dengeleyemedik" diye konuştu.

Son olarak tarımda seracılığın çok önemli olduğunun altını çizen Buluşan, şunları söyledi;

"Şu anda Eskişehir'de eksi 7 derecelerde seracılık yapılıyor. Bölgemizde geçtiğimiz yıl 270 dönüm sera desteği verildi. Bu yıl bu destek çıkmayacak. Bunun sebebi de üreticinin tarla sahibi olmamasından kaynaklanıyor. Üretimi hızlandırmamız gerekiyor, üretimi eksiltmemeliyiz. Hele ki bu hastalık döneminde araca binmesen olur, cep telefonu kullanmasan olur ama bu ürünleri yemeden olmuyor. Tarım, üretmeden olmuyor. Buna çok dikkat etmemiz lazım." - ESKİŞEHİR

Serada 2 liraya satılan marul markette yüzde 400 zamlı satılıyor
Serada 2 liraya satılan marul markette yüzde 400 zamlı satılıyor
Serada 2 liraya satılan marul markette yüzde 400 zamlı satılıyor
Serada 2 liraya satılan marul markette yüzde 400 zamlı satılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Metin Oktay Ersun Yanal Samet Aybaba Güven Yalçın Sergen Yalçın
Tüm Haberler Beşiktaş Sivasspor Türk Lirası Asgari Ücret
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Serada 2 liraya satılan marul markette yüzde 400 zamlı satılıyor | Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 11:02:24. #1.15#
title