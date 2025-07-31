Bu prestijli hazırlık maçı, 31 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek. FC Seoul ile Barcelona arasındaki karşılaşmanın detayları merak edildi.Seoul Barcelona maçı hangi kanalda?

MAÇIN YAYIN SAATİ VE KANALI

FC Seoul ile Barcelona, hazırlık maçı kapsamında karşı karşıya geliyor. Bu heyecan verici mücadeleyi canlı izlemek isteyen futbolseverler, maçın yayın saati, kanalı ve şifreli olup olmadığı gibi detayları merak ediyor. Karşılaşma, 31 Temmuz 2025 Perşembe günü Tivibu Spor 1 kanalından canlı yayınlanacak. Maç, saat 14:00'te başlayacak.

FC SEOUL – BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Hazırlık maçında FC Seoul ile Barcelona'nın mücadelesi, Tivibu Spor 1 kanalından sporseverlerle buluşacak. Canlı yayın, Tivibu platformunda 78. kanaldan erişilebilir olacak.

TİVİBU SPOR 1 FREKANS VE PLATFORMLARI

Tivibu Spor 1 kanalı; Tivibu 78. kanal üzerinden, Türksat uydusu aracılığıyla ve internet üzerinden izlenebilmektedir. Ancak yayın, şifreli olarak sunulmaktadır. Yayını takip etmek isteyen izleyicilerin uygun erişim koşullarına sahip olması gerekmektedir.

MAÇ GÜNÜ VE SAATİ

Bu prestijli hazırlık maçı, 31 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek. FC Seoul ile Barcelona arasındaki karşılaşma, Türkiye saatiyle 14:00'te başlayacak.

MAÇIN OYNANACAĞI STADYUM

FC Seoul ile Barcelona'nın karşılaşacağı hazırlık maçı, Güney Kore'nin başkenti Seul'de bulunan Seoul World Cup Stadyumu'nda oynanacak.