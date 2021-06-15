Şenol Güneş ve Burak Yılmaz, Galler maçı öncesi Türkiye'ye umut dağıttı
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Şenol Güneş ve Burak Yılmaz, Galler maçı öncesi Türkiye'ye umut dağıttı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve kaptan Burak Yılmaz, Galler karşılaşması öncesi kameraların karşına geçti. Galler maçı öncesi verilen demeçler umut yeşertti. Burak, "Hatalarımızı gördük. Gerçek Türkiye'yi izleteceğiz. Final, yarı final demek istemiyorum ama 6 puan almaya çalışacağız" dedi. Şenol Güneş, "Çok fazla değişiklik yapmayacağım. İtalya maçında hatalarımızı fark ettik" dedi.

Yarın Galler ile Bakü'de EURO 2020'de kader maçına çıkacak Milli Takım'da kameraların karşısına Burak Yılmaz ve Şenol Güneş geçti. Türkiye'ye umut dolu mesajlar verdiler.

"İKİ GÜN ÇOK KÖTÜYDÜK"

Burak Yılmaz, "İtalya'ya kaybettikten sonra iki gün çok kötüydük. Hocamız sağ olsun bize destek oldu, üstümüze gelmedi. Biz oynadığımız oyunun farkındayız. Hatalarımızı analiz ettik. Ülkemize gerçek Türkiye'yi izleteceğiz. Galler ve İsviçre maçlarında başka bir oyun izleteceğiz. Final, yarı final diyemem ama 6 puan almaya çalışacağız" diye konuştu.

"REAKSİYON VEREMEDİK"

Şenol Güneş ise şu ifadeleri kullandı: İtalya maçından beraberlik alabilseydik güzel olacaktı. Ama oyun kötüydü. Oyuna soktuğumuz futbolcularda reaksiyon veremedi. Hatalarımızı fark ettik. Fazla değişiklik yapmayı düşünmüyorum çünkü oyuncularıma güveniyorum. Kaan, Çağlar, Merih, Ozan, buna yarın karar vereceğiz. Oyunumuz daha iyi olacak.

Şenol Güneş ve Burak Yılmaz, Galler maçı öncesi Türkiye'ye umut dağıttı
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Ömer Özarslan
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