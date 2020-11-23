Şenol Güneş'ten Yiğit Bulut'a olay gönderme: Ekonomiyi batırmış adam bana ekonomiden bahsediyor

Düzenlediği basın toplantısında kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt veren Şenol Güneş, isim vermeden sosyal medya hesabından milli takıma ve federasyona yönelik sert eleştirilerde bulunan Yiğit Bulut'a da göndermede bulundu.

UEFA Uluslar B Ligi'nde Macaristan'a deplasmanda 2-0 yenilmesiyle küme düşen A Milli Takım'ın teknik direktörü Şenol Güneş basın açıklamasında bulundu. Milli Takım'ın küme düşmesi sonucu yöneltilen eleştirilere yanıt veren Güneş, "Almanya 6 tane yedi diye dünya futbolundan yok mu oldu? Bu Milli Takım, sonuç alırsa iyi almazsa kötü mü diyeceğiz? Bunu yapmayalım" dedi.

MAAŞIYLA İLGİLİ ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Açıklamasının devamında yıllık 3.2 milyon Euro maaş almasına yönelik eleştirilere değinen Güneş, "Benim maaşım belli, gidin merak ediyorsanız sorun. Bir haber yapmışlar, her yere dağıtmışlar gidiyor. Ekonomiyi batırmış adam bana ekonomiden bahsediyor. Ben para çalmadım ki! Ben çalışıyorum, çalıştığımın da karşılığını alıyorum. Beni kimse paspas yapamaz" ifadelerini kullandı.

YİĞİT BULUT'U AKILLARA GETİRDİ

Şenol Güneş'in "Ekonomiyi batırmış adam bana ekonomiden bahsediyor" şeklinde sözleri sosyal medya hesabından Milli Takıma ve federasyona yönelik sert eleştirilerde bulunan Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut'u getirdi.

NE DEMİŞTİ?

Yiğit Bulut, Milli Takım'ın küme düşmesinin ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti: "Milyonluk transferler Yaşanan şımarık hayatlar Vergisi kaçırılan transfer paraları Vatandaşın cebinden çıkan milyarlık borçlar ve silinen faizler Futbol hariç her şeyle ilgilenen milyonlar ödenen şımarık federasyon ve üyeleri."