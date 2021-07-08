Şenol Güneş, Taylan Antalyalı'ya patladı: Sakat değilsen niye ameliyat oldun?
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Şenol Güneş, Taylan Antalyalı'ya patladı: Sakat değilsen niye ameliyat oldun?

Şenol Güneş, Taylan Antalyalı'ya patladı: Sakat değilsen niye ameliyat oldun?
Haberler.com - Haberler | Spor

EURO 2020'ye gruplarda veda eden A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, basın toplantısında açıklamalar yaparken oyunculardan Taylan Antalyalı ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Güneş, "Problemin var mı diye aradım. O da 'sakatlığım yok' dedi. Maden sakatlığın yok niye ameliyat oldun? Bunu söyleseydi başkasını alırdım" diye konuştu.

A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, bugünkü basın toplantısında, EURO 2020 kadrosunda yer alan Taylan Antalyalı ile ilgili açıklamalar yaptı.

"TEMPOSU DÜŞÜKTÜ"

Şenol Güneş, "Taylan'la ilgili sıkıntım benim izlediğim maçlara göre daha durağan geldi. Dorukhan daha iyi göründü. Taylan döndüğü ilk gün ameliyat oldu. Temposu düşüktü, doktoru aradım var mıydı problemi diye, hayır dedi. Tedbir amaçlı ameliyat olmuş.

Taylan Antalyalı sakatlığım yok dedi, o zaman niye ameliyat oldun? Bana sakatlığım var deseydin, başka oyuncular bunu söyledi; Hasan Ali gibi. Taylan Antalyalı için olumsuz bir durum." ifadelerini kullandı.

G.SARAY BASKI YAPMIŞTI

Taylan Antalyalı'nın sezon içinde yükselen grafiğinden sonra Galatasaraylı futbolcular, taraftarlar ve yöneticilerden Milli Takım'a baskı yapılmıştı. G.Saraylı Feghouli sık sık, "Taylan telefon bekliyor hocam. Milli Takım'a alın" paylaşımları yapmıştı.

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