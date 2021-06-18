Şenol Güneş kadroyu yine değiştiriyor! İşte İsviçre maçının muhtemel ilk 11'i
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şenol Güneş kadroyu yine değiştiriyor! İşte İsviçre maçının muhtemel ilk 11'i

Haberler.com - Haberler | Spor

EURO 2020'de henüz puanla tanışamayan A Milli Takım'da teknik direktör Şenol güneş gruptaki son maçta da rotasyona gidecek. Galler karşısında İtalya maçında forma giyen Merih ve Yusuf'a ilk 11'de şans vermeyen Güneş'in, İsviçre karşısında da Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, Kenan Karaman ve Umut Meraş'ı yedek kulübesine çekmesi bekleniyor.

EURO 2020'de gösterdiği performansla büyük hayal kırıklığı yaratan A Milli Takım, grubun son maçında İsviçre karşısına çıkacak. Gruptan 3. olarak çıkma şansı pamuk ipliğine bağlı. Milliler'de teknik direktör Şenol Güneş, İsviçre karşısında da kadroda değişikliğe gidecek.

UMUT MERAŞ SAKATLIĞI SEBEBİYLE FORMA GİYEMEYECEK

Beklentilerin altında kalan oyuncularını kenara alıp, bir yandan da hücumu düşünecek bir takım planlayan Güneş, stoperde tekrar Çağlar Söyüncü ve Merih Demiral ikilisine dönecek. Son maçta sakatlanıp çıkan Umut Meraş'ın yokluğunda sol bekte ilk tercih Mert Müldür. Orta alanda Okay ve Ozan Tufan'ın yerlerine savunmaya yönelik Kaan Ayhan, ileriye dönük İrfan Can Kahveci hamleleri bekleniyor. Hakan Çalhanoğlu'nun sol kanada geçmesi, Kenan'ın kulübeye alınıp, Halil Dervişoğlu'nun, Burak Yılmaz'la birlikte ya da arkasında oynama ihtimali bir hayli yüksek.

TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL İLK 11'İ

Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Kaan Ayhan, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Halil Dervişoğlu, Burak Yılmaz

Şenol Güneş kadroyu yine değiştiriyor! İşte İsviçre maçının muhtemel ilk 11'i
A Milli Takım'da Umut Meraş, İsviçre karşısında forma giyemeyecek
A Milli Takım'da Umut Meraş, İsviçre karşısında forma giyemeyecek
2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası C Grubu'ndaki ilk maçında Türkiye, Slovenya'ya 72-47 yenildi.
2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası C Grubu'ndaki ilk maçında Türkiye, Slovenya'ya 72-47 yenildi.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan İlham Aliyev Angela Merkel Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu
Magazin Hande Erçel Enis Arıkan Aleyna Tilki Serenay Sarıkaya
Spor Aytaç Kara Fatih Terim Mert Müldür Okay Yokuşlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şenol Güneş kadroyu yine değiştiriyor! İşte İsviçre maçının muhtemel ilk 11'i - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.6.2021 20:46:25. #1.14#

title