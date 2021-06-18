Şenol Güneş kadroyu yine değiştiriyor! İşte İsviçre maçının muhtemel ilk 11'i

EURO 2020'de henüz puanla tanışamayan A Milli Takım'da teknik direktör Şenol güneş gruptaki son maçta da rotasyona gidecek. Galler karşısında İtalya maçında forma giyen Merih ve Yusuf'a ilk 11'de şans vermeyen Güneş'in, İsviçre karşısında da Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, Kenan Karaman ve Umut Meraş'ı yedek kulübesine çekmesi bekleniyor.