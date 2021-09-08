Şenol Güneş'in akıbeti belli oluyor! TFF Başkanı Nihat Özdemir, toplantıya çağırdı
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Şenol Güneş'in akıbeti belli oluyor! TFF Başkanı Nihat Özdemir, toplantıya çağırdı

Haberler.com - Haberler | Spor

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, yarın TFF Başkanı Nihat Özdemir'le görüşecek. TFF merkezi Riva'da gerçekleşecek toplantıda Şenol Güneş'in geleceği tartışılacak. Toplantı yarın saat 11.30'da yapılacak.

Ay-Yıldızlı takımın teknik patronu Şenol Güneş kaderi yarın sabah yapılacak toplantıda şekillenecek. EURO 2020'deki kötü sonuçlar, Uluslar Ligi'nde küme düşülmesi, Karadağ, Cebelitarık maçları ve 6-1'lik Hollanda mağlubiyeti Şenol Güneş'in koltuğunu ağır şekilde salladı.

Şenol Güneş'in akıbeti belli oluyor! TFF Başkanı Nihat Özdemir, toplantıya çağırdı

RAPOR VERECEK

Gazeteci Fatih Doğan'ın haberine göre; Başkan Özdemir ve Teknik Direktör Güneş, sonuçları masaya yatıracak. Şenol Güneş'in devam etme ihtimali zayıf görülüyor.

Şenol Güneş'in akıbeti belli oluyor! TFF Başkanı Nihat Özdemir, toplantıya çağırdı
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Şenol Güneş'in akıbeti belli oluyor! TFF Başkanı Nihat Özdemir, toplantıya çağırdı - Haberler Spor
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