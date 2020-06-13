HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Şenol Güneş, EURO 2020'deki rakiplerine WhatsApp'tan seslendi: Atmosferi hayal et

2020 Avrupa Futbol Şamipyonası'ndaki rakipleriyle WhatsApp'ta bir araya gelen A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Beyler, EURO 2020 dün başlamış olacaktı" yazan İtalyan Roberto Mancini'ye "Muhteşem atmosferi hayal et" karşılığını verdi.

13.06.2020 14:51 | Son Güncelleme: 13.06.2020 15:07

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Futbol Şamipyonası'nda (EURO 2020) Türkiye ile aynı grupta yer alan İtalya, İsviçre ve Galler'in teknik direktörleriyle WhatsApp grubunda bir araya geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) sosyal medya hesabından görüntülü yapılan paylaşımda, "A Grubu'nda mücadele edecek takımların teknik direktörleri Şenol Güneş, Vladimir Petkovic, Roberto Mancini ve Ryan Giggs bir WhatsApp grubu kurarak iletişimi şimdiden sıklaştırdı! Devamı için 17 Haziran'ı bekleyin" ifadeleri yer aldı.

"MUHTEŞEM ATMOSFERİ HAYAL ET"

Görüntüde, İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini'nin "Beyler, EURO 2020 dün başlamış olacaktı." şeklindeki ifadesine, Güneş, "Tüm biletlerin satıldığı Olimpiyat Stadı'ndaki muhteşem atmosferi hayal et; nasıl hisler ama" karşılığını verdi.

Son bölümde teknik adamlar turnuvanın başlamasını sabırsızlıkla beklediklerini yazarken, dört gün içinde yeniden görüşmek üzere vedalaştı.

Şenol Güneş, EURO 2020'deki rakiplerine WhatsApp'tan seslendi: Atmosferi hayal et
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Rıdvan Dilmen'den ilginç Emre Belözoğlu iddiası: İlk 11'i o belirlemiştir, kendini de oyuna sokmuştur Spor
Rıdvan Dilmen'den ilginç Emre Belözoğlu iddiası: İlk 11'i o belirlemiştir, kendini de oyuna sokmuştur
Çıplak halde yaptığı antrenmanla olay olan güzel sporcu ringlere dönüyor Spor
Çıplak halde yaptığı antrenmanla olay olan güzel sporcu ringlere dönüyor
Oyundan alınan Trabzonsporlu Nwakaeme, karara tepki gösterdi Spor
Oyundan alınan Trabzonsporlu Nwakaeme, karara tepki gösterdi
Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 1. kanal gerilimi: Herkes haddini bilecek Spor
Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 1. kanal gerilimi: Herkes haddini bilecek
Polonya'da bir taraftar koronavirüsten stadyuma giremeyince maçı vinç kiralayıp izledi Spor
Polonya'da bir taraftar koronavirüsten stadyuma giremeyince maçı vinç kiralayıp izledi
Tahir Karapınar'ın F.Bahçe mutluluğu: 4 gün değil de 4 yıldır görevdeymişim gibi hissettim Spor
Tahir Karapınar'ın F.Bahçe mutluluğu: 4 gün değil de 4 yıldır görevdeymişim gibi hissettim
Kupadaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek
Kupadaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek
Ronaldo'nun penaltı kaçırdığı maçta Juventus, Milan'la 0-0 berabere kalıp kupada finale çıktı
Ronaldo'nun penaltı kaçırdığı maçta Juventus, Milan'la 0-0 berabere kalıp kupada finale çıktı
Galatasaray, Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırıldığı iddialarını yalanladı
Galatasaray, Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırıldığı iddialarını yalanladı
İbrahimovic ile Milan arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri kriz yarattı
İbrahimovic ile Milan arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri kriz yarattı
Bakan Koca'dan Süper Lig'in yeniden başlamasına ilişkin paylaşım: Oyunu kuralına göre izleyelim!
Bakan Koca'dan Süper Lig'in yeniden başlamasına ilişkin paylaşım: Oyunu kuralına göre izleyelim!
Göztepe, Trabzonspor maçının ilk 11'ini 'Çevrimiçi toplantı' programı görseliyle duyurdu
Göztepe, Trabzonspor maçının ilk 11'ini 'Çevrimiçi toplantı' programı görseliyle duyurdu
Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i, bu sezon ilk kez yan yana oynayacak isimlerden oluşuyor
Fenerbahçe'nin Kayserispor 11'i, bu sezon ilk kez yan yana oynayacak isimlerden oluşuyor
Trabzonspor, Göztepe'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti
Trabzonspor, Göztepe'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti
Aston Villa, Galatasaray'a 15 milyon euro ödeyerek Luyindama'nın transferini bitirecek
Aston Villa, Galatasaray'a 15 milyon euro ödeyerek Luyindama'nın transferini bitirecek
Ahmet Ağaoğlu'ndan yayıncı kuruluşa Fenerbahçe tepkisi: Liderin maçı birinci kanaldan verilir
Ahmet Ağaoğlu'ndan yayıncı kuruluşa Fenerbahçe tepkisi: Liderin maçı birinci kanaldan verilir
Netflix ve HBO, Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın hayatını diziye dönüştürmek için teklif yaptı
Netflix ve HBO, Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın hayatını diziye dönüştürmek için teklif yaptı
Barcelona, Orkun Kökçü için 35 milyon euro vermeye hazır
Barcelona, Orkun Kökçü için 35 milyon euro vermeye hazır
Ozan Tufan'ın kırmızı kartı sonrası, Emre Belözoğlu hakeme sert tepki gösterdi
Ozan Tufan'ın kırmızı kartı sonrası, Emre Belözoğlu hakeme sert tepki gösterdi
Cem Yılmaz ve Ekrem İmamoğlu'ndan Beşiktaş'ın kampanyasına destek
Cem Yılmaz ve Ekrem İmamoğlu'ndan Beşiktaş'ın kampanyasına destek
Fenerbahçe, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 mağlup etti
Fenerbahçe, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 mağlup etti
Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu, sezon sonunda futbolu bırakıyor
Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu, sezon sonunda futbolu bırakıyor
Kadıköy'de dikkat çeken gol sevinci! Floyd'u unutmadılar
Kadıköy'de dikkat çeken gol sevinci! Floyd'u unutmadılar
Göztepe maçında kırmızı kart gören Guilherme, Fenerbahçe maçında oynayamayacak
Göztepe maçında kırmızı kart gören Guilherme, Fenerbahçe maçında oynayamayacak
Ülker Stadı'nda protokol tribününde sosyal mesafe kuralına uyuldu
Ülker Stadı'nda protokol tribününde sosyal mesafe kuralına uyuldu
Fenerbahçe-Kayserispor maçında Alex, karton taraftar şeklinde tribünde olacak
Fenerbahçe-Kayserispor maçında Alex, karton taraftar şeklinde tribünde olacak
Süper Lig maçları ilk kez Birleşik Krallık kanalında yabancı dilde yayımlanacak
Süper Lig maçları ilk kez Birleşik Krallık kanalında yabancı dilde yayımlanacak
Fenerbahçe - Kayserispor maçında Ozan Tufan, kırmızı kartla oyun dışında kaldı
Fenerbahçe - Kayserispor maçında Ozan Tufan, kırmızı kartla oyun dışında kaldı
Fenerbahçeli Max Kruse, Kayserispor maçı kadrosuna alınmadı
Fenerbahçeli Max Kruse, Kayserispor maçı kadrosuna alınmadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Musa Farisoğulları
Magazin Ebru Polat İrem Derici Fatma Girik Rafet El Roman
Spor Ozan Tufan Tamer Tuna Lionel Messi Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Twitter Göztepe Trabzonspor Kayserispor
Şu an buradasınız: Şenol Güneş, EURO 2020'deki rakiplerine WhatsApp'tan seslendi: Atmosferi hayal et - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.6.2020 15:33:05. #1.14#
title