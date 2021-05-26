Şenol Güneş: Burak Yılmaz liderliğini 6 ay daha götürür, KDV'si var

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Azerbaycan ile oynanacak hazırlık maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Burak Yılmaz'dan övgü dolu sözlerle bahseden tecrübeli hoca, "Burak Yılmaz, liderliği bugüne kadar götürdü. En az 6 ay kadar daha götürür, KDV'si var ya, ondan. Tartışılan bir oyuncu olarak bunu yaptı. Her geçen gün daha iyi oldu" ifadesini kullandı.

A Milli Takım, EURO 2020 öncesi hazırlık maçlarına başlıyor. Yarın, Azerbaycan'la karşılacak Milliler'de karşılaşma öncesinde teknik direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

"HERKESİN BURADA OLMAK İSTEDİĞİNİ BİLİYORUZ"

Türkiye'yi mutlu etmek istediğini kaydeden Güneş, "23'tü 26'ya çıkarıldı, bu resmiyette uygulanması gereken bir mecburiyet. Burada değişiklik hakkımız var ama bunu oyuncularımızın katılma şansı olmadan veriyor. Kadroyu 26 olarak açıkladıktan sonra 26 oyuncuyla birlikte olma şansımız oluyor. İtalya maçına kadar hastalık veya sakatlık sıkıntısı olursa tekrar çağırmamız gerekiyor. Bana da biraz ters geldi ama yapacak bir şey yok. Birkaç kişi daha alabilirdik, 30, 35, 28 yapan var, burada da sakatlıklar geçirebiliriz. Dorukhan, Mahmut, Ozan sakat, İrfan zaten sakat gelmişti. Çok bir şey yok ama sıkıntı olursa değiştirme şansınız olacak. Bir mevkide boşluk olursa yine dışarıdan alabiliriz. Buraya çağrılmayan arkadaşlar var, onlara biz de üzülüyoruz, onlar da üzülüyorlar, sitemlerini söylüyorlar. Herkesin burada olmak istediğini biliyoruz, bundan mutluyum, değişiklikler olacaktır" ifadelerini kullandı.

"DUA EDİN BİZE"

Halkın büyük bir destek gösterdiğini belirten Şenol Güneş, "Arkadaşların heyecanını, coşkusunu görüyorum, mutluyum. Kadromuz 30 kişi, 26'sı belli olacak ama 30 kişi tek kişi gibi düşünüyor, bu çok güzel. Gelen tüm oyuncular, burada olanlar aynı duygu ve düşünceyi paylaşıyor. Yönetimiyle, teknik ekibiyle, personeliyle, taraftarıyla, medyayla güzel bir ambiyans var. Bize bir umut besliyorlar, bu umudu mutluluğa çevirmek için daha çok çalışacağız. Biz Türkiye'yiz, bu ülke bizim. Telefon açıp erik göndereyim, ceviz göndereyim diyenler oluyor. Dua edin bize" dedi.

"SAVUNMA YAPAN TAKIMLAR ZORLUK ÇIKARIR"

Azerbaycan maçı için de konuşan deneyimli hoca, "Yarın oynayacağımız maç bir dostluk maçı. Oynayacağımız takımın oyuncuların çoğu Azerbaycan'da oynayan oyuncular, onları da yakından tanımak istiyoruz. Savunma yapan takımlar, zorluk çıkarırlar. Azerbaycan, zor kaybeden ve iyi savunma yapan bir takım." ifadelerini kullandı.

"HER GEÇEN GÜN DAHA İYİ OLDU"

Burak Yılmaz'ın liderliğine değinen antrenör, "Burak Yılmaz, liderliği bugüne kadar götürdü. En az 6 ay kadar daha götürür, KDV'si var ya, ondan. Tartışılan bir oyuncu olarak bunu yaptı. Her geçen gün daha iyi oldu. Genel davranış, ilişkiler olarak kendini geliştirdi, sorumluluklarını biliyor." diye konuştu.