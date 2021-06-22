Şenol Güneş, A Milli Takım'la yolları ayırması durumunda Beşiktaş'a imza atabilir

Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'la devam etmeme kararı almasının ardından, Şenol Güneş'in takımın başına getirileceği ifade edildi. TFF'nin Güneş'le yolları ayırması durumunda tecrübeli hocanın, Beşiktaş'la sözleşme imzalayacağı öne sürüldü. Şenol Güneş, 2015 yılında Beşiktaş'ın teknik direktörlüğüne geçmiş ve siyah-beyazlıları üst üste iki sezon şampiyon yapmıştı.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ayrılık kararı alması spor kamuoyunda şok etkisi yarattı. Siyah-beyazlıların yeni teknik direktörünün kim olacağı merak edilirken, ortaya atılan son iddia gündeme oturdu.

YENİ HOCA ŞENOL GÜNEŞ OLABİLİR

Fanatik'ten Yakup Çınar, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünün kim olacağı hakkında çarpıcı bir açıklama yaparken, "Eğer Türkiye Futbol Federasyonu Şenol Güneş ile yollarını ayırırsa yeni teknik direktörün Şenol Güneş olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.