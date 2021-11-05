Şenol Fidan: "Futbolcularım sahada net bir görüntü verdi" - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şenol Fidan: "Futbolcularım sahada net bir görüntü verdi"

İhlas Haber Ajansı / Ozan Buğra Koşar - Haberler | Spor

- Şenol Fidan: "Futbolcularım sahada net bir görüntü verdi" Tuzlaspor Teknik Direktörü Şenol Fidan, futbolcuların Denizlispor maçında gösterdiği performansla ilgili, "Futbolcu kardeşlerim 90 dakika sahada ne istediğini bilen bir görüntü verdi" diye konuştu.

- Şenol Fidan : "Futbolcularım sahada net bir görüntü verdi"

İSTANBUL - Tuzlaspor Teknik Direktörü Şenol Fidan, futbolcuların Denizlispor maçında gösterdiği performansla ilgili, "Futbolcu kardeşlerim 90 dakika sahada ne istediğini bilen bir görüntü verdi" diye konuştu.

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Tuzlaspor evinde Denizlispor'u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Tuzlaspor Teknik Direktörü Şenol Fidan, önemli bir maça çıktıklarını ifade ederek, "3-0 gibi net bir galibiyet bizi mutlu etti. Skorun yanında beni ayrıca mutlu eden taraf 3 gün olmasına rağmen Tuzlaspor'da sahaya verdiğimiz teorik bilgilerle beraber, futbolcu kardeşlerim 90 dakika sahada ne istediğini bilen bir görüntü verdiği. Biz bu organizasyonda play-off'un içinde olacağımızı düşünüyorum. Futbolcu kardeşlerime teşekkür ediyorum" dedi.

Şenol Fidan: Futbolcularım sahada net bir görüntü verdi

Şenol Fidan: Futbolcularım sahada net bir görüntü verdi

Şenol Fidan: Futbolcularım sahada net bir görüntü verdi

İhlas Haber Ajansı / Ozan Buğra Koşar - Spor Haberleri
İstanbulspor-Menemenspor maçına sis engeli

İstanbulspor-Menemenspor maçına sis engeli

 Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında oynanan İstanbulspor-Nasadoge Menemenspor maçı, İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle 62. dakikada ertelendi.

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında oynanan İstanbulspor-Nasadoge Menemenspor maçı, İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle 62. dakikada ertelendi.

 Erol Bulut'a rekor tazminat! Duyanın ağzı açık kalıyor

Erol Bulut'a rekor tazminat! Duyanın ağzı açık kalıyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title