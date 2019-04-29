"Senin Kafanı Koparacağım" Demişti! Resmen Açıkladı

İranlı Hulk olarak nam salan Sajad Gharibi, sıra dışı iri fiziği ile dünya çapında tanınıyor. Daha önce karma dövüş sanatları olarak bilinen MMA müsabakalarında yer alma niyetini dile getiren Sajad Gharibi'nin bu isteği bugüne kadar gerçekleşmemişti.

GHARIBI RESMEN AÇIKLADI

Sajad Gharibi geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden ilk MMA müsabakasının müjdesini duyurdu. Brezilyalı bir dövüşçü ile ringe çıkacağını söyleyen Sajad Gharibi, rakibinin adı ya da müsabakanın nerede gerçekleşeceğine dair detaylar vermedi.

2020 yılından gerçekleşeceği belirtilen ve Brezilyalı dövüşçü detayına yer verilen not, akıllara geçtiğimiz aylarda İranlı Hulk'a meydan okuyan Brezilyalı vücut geliştirme sporcusu Romario dos Santos Alves'i getirdi.

İRANLI HULK'A KAFA TUTMUŞTU

Kas kütlesini artırmayı farklı bir boyuta taşıyan, yalnızca ön kol kası 63 cm olan ve vücut geliştirme sporuna adeta tutku ile bağlı olan Romario dos Santos Alves, 27 yaşındaki İranlı Hulk Sajad Gharibi'ye meydan okumuştu. İranlı Hulk'a meydan okuyan Brezilyalı Romario dos Santos Alves ise 1.76 m. boyunda ve 104 kg ağırlığında. Brezilyalı Hulk namını duyduğu Gharibi'ye seslenerek 'Ben 120 kilograma çıkacağım ve mesajım sana İranlı Hulk. Sen de 120 kiloya ineceksin ve dövüşeceğiz. Senin kafanı koparacağım.' dedi.

"CESUR OL VE BENİ DÖVÜŞE DAVET ET"

İranlı Hulk daha önce Brezilyalı Romario dos Santos Alves'i tiye alan paylaşımda bulunmuş ve "Cesur ol ve sponsorlarının arkasına saklanmak yerine beni dövüşe davet et" demişti.

MARTYN FORD'A DA MEYDAN OKUDU

1.89 m'lik ve 175 kg'lik Sajad Gharibi geçtiğimiz yıl dünyanın en ürkütücü insanı olarak ün salan 2.04 m uzunluğundaki İngiliz asıllı vücut geliştirme sporcusu Martyn Ford'a meydan okumuştu. Fakat ikili herhangi bir organizasyonda bir araya gelmemişti.