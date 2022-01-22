Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçının ardından

Yeni Malatyaspor Yardımcı Antrenörü Şener Gençtürk, Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maçla ilgili, "Bugün aldığımız 1 puanla puansal olarak alt sıradayız ama bugün bir meşaleyi yaktık." dedi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Yeni Malatyaspor Yardımcı Antrenörü Şener Gençtürk, Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maçla ilgili, "Bugün aldığımız 1 puanla puansal olarak alt sıradayız ama bugün bir meşaleyi yaktık." dedi.

Gençtürk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok heyecanlı ve keyifli bir maç olduğunu ifade ederek, hem rakibin hem de kendilerinin çok ciddi pozisyonları olduğunu belirtti.

Oyunun 55-60 dakikalık bölümünde Beşiktaş'ın baskısı olduğuna değinen Gençtürk, "Biz oyunu kendi yarı alanımızda kabul ettik. Bizim de çok ciddi kontratak fırsatlarımız vardı ama sonuçlandıramadık. Daha sonrasında talihsiz bir gol yedik. Ondan sonra da sistemsel değişikliğe gittik. Maçın içerisinde. 4-4-2'ye döndük. İki tane çok önemli oyuncumuzu kaptanımız Adem'i ve Tetteh'i oyuna aldık. İkisi girdikten sonra oyunun seyri bayağı bir değişti. Daha ön alanda pres yapabilen, baskıyı ön alanda kurabilen bir takım görüntüsü verdik. Bu şekilde olunca da golü de bulduk. Golden sonrasında da birkaç tane pozisyonumuz vardı. Bugün en önemli kazancımız reaksiyon veren bir Yeni Malatyaspor vardı. Bugün aldığımız 1 puanla puansal olarak alt sıradayız ama bugün bir meşaleyi yaktık." diye konuştu.

İki günlük izinden sonra Antalya kampına gideceklerini anlatan Gençtürk, "Orada çok çalışıp Karagümrük maçıyla beraber futbol severlere, sevenlerimize iyi bir Malatyaspor seyrettireceğiz ve bu takımı tüm gücümüzle Süper Lig'de tutacağımıza yürekten inanıyorum." dedi.