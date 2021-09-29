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Semt77 Yalovaspor ligde başarılı olmak için seyircisine güveniyor

AA / Erhan Erdoğan - Haberler | Spor
Semt77 Yalovaspor ligde başarılı olmak için seyircisine güveniyor

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Semt77 Yalovaspor'un başantrenörü Hakan Yavuz, sezon boyunca taraftar desteğinin takım için önemli olacağını ifade etti.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Semt77 Yalovaspor'un başantrenörü Hakan Yavuz, sezon boyunca taraftar desteğinin takım için önemli olacağını ifade etti.

Semt77 Yalovaspor, ligde 3 Ekim Pazar günü evinde Gaziantep Basketbol ile yapacağı maçın hazırlıklarını 90. Yıl Spor Salonu'nda sürdürdü.

Taktik ağırlıklı antrenmanda soğuk algınlığı nedeniyle Lamont da Sean Jones yer almadı. Jones'un 2 güne kadar takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.

Başantrenör Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk haftada deplasmanda 86-85 mağlup oldukları Frutti Extra Bursaspor karşılaşması sonrası Türkiye Basketbol Federasyonuna kural hatası olduğunu savunarak maçın tekrar edilmesi talebiyle başvurduklarını hatırlattı.

Yavuz, saha içinde hakemlere güvendiklerini fakat maçlarda sporcular ve teknik heyet gibi hakemlerin de hata yapabildiklerini söyledi.

Bursaspor mücadelesinin son dakikasında hata yapıldığını iddia eden Yavuz, yarı sahalarında top kaybı sonrasında 24 saniye yerine kendilerine 14 saniye hücum süresi verildiğini dile getirdi.

Takımın mücadelesinden memnun olduğunu anlatan Yavuz, şöyle konuştu:

"Mücadeleyi vermezsen Bursa gibi güçlü takımlara başa baş deplasmanda bir oyun sergileyemezsin. Bursaspor orada seyirci hakkını çok iyi kullandı. Maçın son 2-3 dakikalık bölümünde, bizim öne geçtiğimiz bölümde seyircinin coşmasıyla takım kendine geldi. Yalova'daki Basketbol sevgisi çok büyük. Bu sene seyirciyle beraber bu takımın daha iyi işler yapacağına inanıyorum. Basketbolumuzda tabii 1,5 aylık sürede bir şeyler oturmuyor. Yabancılar farklı tarihlerde geliyor. Her gelen yabancıya yeniden sistemi anlatmak bir süreç kaybı antrenör için. Önümüzdeki 1-1,5 ay içinde daha iyi duruma geleceğiz."

Hakan Yavuz, ilk haftada yaşanan çekişmeli maçların, sezonun sürpriz sonuçlara açık olduğunu gösterdiğini sözlerine ekledi.

AA / Erhan Erdoğan - Spor Haberleri
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