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Semt77 Yalovaspor, Berkan Özçiftçi'yi kadrosuna kattı

Semt77 Yalovaspor, Berkan Özçiftçi'yi kadrosuna kattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Semt77 Yalovaspor, Ali Berkan Özçiftçi'yi transfer ettiğini duyurdu.

ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Semt77 Yalovaspor, Ali Berkan Özçiftçi'yi transfer ettiğini duyurdu.

Gard mevkiinde oynayan 25 yaşındaki sporcu, son olarak TBL ekiplerinden Balıkesir Büyükşehir Belediyespor formasını giyiyordu. Semt77 Yalovaspor'un geçen yıl Süper Lige yükseldiği kadroda bulunan Özçiftçi, yeniden yeşil-kırmızılıların formasını giyecek. - YALOVA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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