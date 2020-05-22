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Semt77 Yalovaspor Başantrenör Yolcu'yla Anlaştı

Türkiye Basketbol Federasyonu(TBF)'nin ligleri sonlandırmasının ardından Türkiye Basketbol Ligi(TBL)'de mücadele eden Semt77 Yalovaspor transfer görüşmelerine başladı.

Semt77 Yalovaspor Başantrenör Yolcu'yla Anlaştı
22.05.2020 14:57 | Son Güncelleme: 22.05.2020 15:00

Türkiye Basketbol Federasyonu(TBF)'nin ligleri sonlandırmasının ardından Türkiye Basketbol Ligi(TBL)'de mücadele eden Semt77 Yalovaspor transfer görüşmelerine başladı. 2019-2020 sezonunda takımın başında olan başantrenör Murat Yolcu ile el sıkışan Yeşil Kırmızılı ekip ayrıca yardımcı antrenörler Dağhan Oğuz, Tolga Üstün, altyapı sorumlusu Celil Ekdiren ile yeniden anlaştı.

Teknik ekiple anlaşma sağlayan Semt77 Yalovaspor yönetimi Oyuncu kadrosunda ise yabancı oyuncular dahil birçok oyuncusunu elinde tutmak isterken görüşmelere Ramazan Bayramı sonrasında başlayacak.

Semt77 Yalovaspor 2019-2020 sezonunda Murat Yolcu ile 24 maça çıkarken 12 galibiyet ve 12 yenilgi almıştı. Yeşil Kırmızılı ekip TBL'de normal sezon içerisinde 8. Sırada bulunurken Play-Off'u hedefliyordu. - YALOVA

Kaynak: İHA

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