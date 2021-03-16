Semih Özer, 8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda şampiyon oldu
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Semih Özer, 8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda şampiyon oldu

16.03.2021 13:41 | Son Güncelleme: 16.03.2021 13:50
Semih Özer, 8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda şampiyon oldu

8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'na katılan Semih Özer'in şampiyon olduğu bildirildi.

8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'na katılan Semih Özer'in şampiyon olduğu bildirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda Semih Özer'in erkeklerde şampiyon olduğu belirtildi.

10-17 Mart 2021 tarihlerinde İstanbul'da yapılan 8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda antrenörlüğünü Hakan Şengönül'ün yaptığı milli sporcu Semih'in Türkiye'ye altın madalya kazandırdığı kaydedildi.

Açıklamada, şampiyonaya 46 ülkeden 1590 sporcunun katıldığı aktarılarak, 55 kilogramda Genç Erkekler'de tüm rakiplerini yenen Semih'in turnuvayı şampiyon tamamladığı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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