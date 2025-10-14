Haberler

Semih Kılıçsoy röveşata gol izleme linki var mı (Türkiye Macaristan)?

Semih Kılıçsoy röveşata gol izleme linki var mı (Türkiye Macaristan)?
Güncelleme:
Cagliari formasıyla kariyerine devam eden Semih Kılıçsoy, Ümit Milli Takım'ın deplasmanda Macaristan ile oynadığı karşılaşmanın ilk yarısında harika bir röveşata golüne imza attı. Genç yıldızın bu estetik vuruşu kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, futbolseverler "Semih Kılıçsoy'un röveşata golü nereden izlenir?" sorusuna yanıt arıyor.

2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu mücadelesinde Egemen Korkmaz yönetimindeki Türkiye Ümit Milli Takımı, Zoltan Szelesi'nin çalıştırdığı Macaristan'a konuk oldu. Karşılaşmada adeta klasını konuşturan Semih Kılıçsoy'un röveşata golü, maçın en dikkat çeken anı oldu. Taraftarlar, bu enfes golün videosunu izlemek için TFF'nin resmi sayfası ve spor yayın platformlarında paylaşılan görüntülere yöneliyor.

TÜRKİYE, MACARİSTAN DEPLASMANINDA SAHNE ALDI

2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda heyecan devam ediyor. Egemen Korkmaz yönetimindeki Ümit Milli Futbol Takımı, deplasmanda Zoltan Szelesi'nin çalıştırdığı Macaristan ile kozlarını paylaştı. Karşılaşma, Budapeşte'deki Hidegkuti Nandor Stadyumu'nda oynandı.

MAÇIN İLK YARISINDA MÜTHİŞ BİR GOL

Karşılaşmanın ilk devresinde izleyenleri büyüleyen bir gole sahne olundu. Sezon başında Beşiktaş'tan İtalya Serie A ekibi Cagliari'ye kiralanan Semih Kılıçsoy, ceza sahasında adeta ustalık dersi verdi.

SEMİH KILIÇSOY'DAN RÖVEŞATA ŞOV

Dakikalar henüz 6'yı gösterirken, sağ kanattan gelişen atakta Ayberk Karapo'nun ortası savunmadan sekti. Havalanan topu iyi takip eden 20 yaşındaki forvet, nefes kesen bir röveşata vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Genç golcünün bu muhteşem golü, kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Futbolseverler Semih'in klas hareketini konuşurken, paylaşım sitelerinde golün görüntüleri binlerce kez izlendi.

Gol için tıklayınız.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
