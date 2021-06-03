Selim Soydan kendinden 9 yaş küçük Nihat Özdemir'in elini öpmeye çalıştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Selim Soydan kendinden 9 yaş küçük Nihat Özdemir'in elini öpmeye çalıştı

Selim Soydan kendinden 9 yaş küçük Nihat Özdemir'in elini öpmeye çalıştı
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

A Milli Takım'ın hazırlık maçında Moldova'yı 2-0 yendiği karşılaşmada ilginç bir görüntü dikkat çekti. TFF yöneticisi Selim Soydan, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in elini öpmek istedi. Buna izin vermeyen Özdemir elini güçlü bir hamleyle geri çekti. Yaşanan bu an sonrasında sosyal medyada Soydan'a tepki gösterildi.

Türkiye'nin Moldova'yla oynadığı hazırlık maçında protokol tribününde TFF Başkanı Nihat Özdemir ile yönetici Selim Soyadan maçı protokol tribününde birlikte izledi. Cengiz Ünder'in attığı golden sonra ise ikili arasında ilginç anlar yaşandı.

SOYDAN, ÖZDEMİR'DEN 8 YAŞ BÜYÜK

TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve Milli Takımlar Sorumlusu Selim Soydan, Nihat Özdemir'in elini tutarak öpmek istedi. Özdemir, son anda elini çekerek bunun yaşanmasına engel oldu. 80 yaşındaki Selim Soydan'ın 71 yaşındaki Nihat Özdemir'in elini öpmek istemesi sosyal medyada tartışma yarattı.

Selim Soydan kendinden 9 yaş küçük Nihat Özdemir'in elini öpmeye çalıştı
Selim Soydan kendinden 9 yaş küçük Nihat Özdemir'in elini öpmeye çalıştı
Selim Soydan kendinden 9 yaş küçük Nihat Özdemir'in elini öpmeye çalıştı
Selim Soydan kendinden 9 yaş küçük Nihat Özdemir'in elini öpmeye çalıştı
Ali Gülhan
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Sedat Peker Hasan Polatkan İbrahim Aydemir
Magazin Hadise Ezgi Mola Ebru Gündeş Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Roland Garros Mustafa Cengiz Mustafa Denizli Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Selim Soydan kendinden 9 yaş küçük Nihat Özdemir'in elini öpmeye çalıştı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 23:35:56. #1.15#

title