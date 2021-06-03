Selim Soydan kendinden 9 yaş küçük Nihat Özdemir'in elini öpmeye çalıştı
A Milli Takım'ın hazırlık maçında Moldova'yı 2-0 yendiği karşılaşmada ilginç bir görüntü dikkat çekti. TFF yöneticisi Selim Soydan, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in elini öpmek istedi. Buna izin vermeyen Özdemir elini güçlü bir hamleyle geri çekti. Yaşanan bu an sonrasında sosyal medyada Soydan'a tepki gösterildi.
Türkiye'nin Moldova'yla oynadığı hazırlık maçında protokol tribününde TFF Başkanı Nihat Özdemir ile yönetici Selim Soyadan maçı protokol tribününde birlikte izledi. Cengiz Ünder'in attığı golden sonra ise ikili arasında ilginç anlar yaşandı.
SOYDAN, ÖZDEMİR'DEN 8 YAŞ BÜYÜK
TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve Milli Takımlar Sorumlusu Selim Soydan, Nihat Özdemir'in elini tutarak öpmek istedi. Özdemir, son anda elini çekerek bunun yaşanmasına engel oldu. 80 yaşındaki Selim Soydan'ın 71 yaşındaki Nihat Özdemir'in elini öpmek istemesi sosyal medyada tartışma yarattı.