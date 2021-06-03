Selim Soydan kendinden 9 yaş küçük Nihat Özdemir'in elini öpmeye çalıştı

A Milli Takım'ın hazırlık maçında Moldova'yı 2-0 yendiği karşılaşmada ilginç bir görüntü dikkat çekti. TFF yöneticisi Selim Soydan, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in elini öpmek istedi. Buna izin vermeyen Özdemir elini güçlü bir hamleyle geri çekti. Yaşanan bu an sonrasında sosyal medyada Soydan'a tepki gösterildi.