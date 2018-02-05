Selim 2018 Yılında Hizmete Doyacak

Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, ilçede bir çok projeyi hayata geçirdiklerini, birçok projenin de yapımına 2018 yılı inşaat sezonunda başlayacaklarını belirtti.

Belediye Başkanı Coşkun Altun, 2018 yılı içerinden başta Şehirlerarası Otobüs Terminali olmak üzere İlçe Meydanı, Kapalı Hayvan Pazarı, Hayvan Barınağı ve çevre düzenlemesi, peyzaj çalışmaları ile Selim'in daha modern ve yaşanılabilir hale getireceklerini söyledi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın Kars için çok büyük bir şans olduğunu ifade eden Başkan Coşkun, Altun, "Selim'de hayata geçirdiğimiz her projede bakanımızın imzası var. Her konuda bize destek oluyor. Kars için adeta seferber olmuş. Başta doğalgaz olmak üzere açıkladığımız bütün projelerde bakanımızın desteği var. İnşallah Selimliler daha güzel bir ilçede yaşayacak" dedi.

Selim'de göreve geldiklerinde verdikleri bütün sözleri tek tek yerine getirdiklerine dikkat çeken Başkan Coşkun Altun, "AK Parti hükümetinin ayrıcalığını yaşıyoruz. İlçemiz adeta gelişti, güzelleşti. Yatırımlarımız tek tek tamamlanıyor. Başta yollarımız olmak üzere alt yapı sorunlarımızı çözdük. Artık Selim'in daha güzel görünmesi için çalışıyoruz. İnşallah inşaat mevsiminde Şehirlerarası Otobüs Terminali, İlçe Meydanı, Kapalı Hayvan Pazarı, Hayvan Barınağı ve çevre düzenlemesi, peyzaj çalışmaları için kazma vuracağız" diye konuştu.

Selim Belediye Başkanlığı'nca daha öncede Modern Hayvan Pazarı, Belediye Hizmet Binası, Park ve bahçeler, yürüyüş yolu, asfalt, kaldırım ve alt yapı çalışmaları başlatılmıştı. Bu çalışmaların bir çoğu tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulmuştu. - KARS