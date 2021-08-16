Selden etkilenen vatandaşların faturaları 3 ay ertelendi
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Selden etkilenen vatandaşların faturaları 3 ay ertelendi

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, afet bölgesindeki vatandaşların elektrik faturalarının 3 ay erteleneceğini açıkladı.

Bakan Dönmez, selin vurduğu Sinop'ta açıklamalarda bulundu. Dönmez, afet bölgesi ilan edilen bölgedeki vatandaşların 3 ay boyunca elektrik faturalarının erteleneceğini, herhangi bir yere kayıt yaptırmanın gerekli olmadığını söyledi.

Bakan Dönmez ayrıca, "1221 trafo merkezi hasar aldı. Kastamonu'da 110 jeneratör, Sinop'ta 107 jeneratör devrede." dedi.

Selden etkilenen vatandaşların faturaları 3 ay ertelendi
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- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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