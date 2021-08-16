Selden etkilenen vatandaşların faturaları 3 ay ertelendi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, afet bölgesindeki vatandaşların elektrik faturalarının 3 ay erteleneceğini açıkladı.
Bakan Dönmez, selin vurduğu Sinop'ta açıklamalarda bulundu. Dönmez, afet bölgesi ilan edilen bölgedeki vatandaşların 3 ay boyunca elektrik faturalarının erteleneceğini, herhangi bir yere kayıt yaptırmanın gerekli olmadığını söyledi.
Bakan Dönmez ayrıca, "1221 trafo merkezi hasar aldı. Kastamonu'da 110 jeneratör, Sinop'ta 107 jeneratör devrede." dedi.