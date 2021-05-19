Selçuk Bayraktar paylaştı! Bayraktar Akıncı S-1 testleri başarıyla geçti

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, seri üretimin ilk uçağı olan Bayraktar Akıncı S-1'in bugün yapılan testlerden başarıyla çıktığını söyledi.