Selçuk Bayraktar paylaştı! Bayraktar Akıncı S-1 testleri başarıyla geçti
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, seri üretimin ilk uçağı olan Bayraktar Akıncı S-1'in bugün yapılan testlerden başarıyla çıktığını söyledi.
Türkiye'nin teknoloji üretiminde önemli bir görev üstlenen Baykar Teknoloji'nin lideri Selçuk Bayraktar, uzun zamandan bu yana üzerinde çalışılan Bayraktar Akıncı S-1'le ilgili gelişmeleri sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
"İLK UÇUŞ TESTİ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİ"
Bayraktar Akıncı S-1'in ilk uçuş testinde başarılı olduğunu belirten Bayraktar, "19 Mayıs ruhuyla... Seri üretimin ilk uçağı olan Bayraktar AKINCI S-1 bugün ilk uçuş testini başarıyla tamamladı" dedi.
RESMİ HESAPTAN DA PAYLAŞILDI
Bayraktar Akıncı S-1'in testleri geçtiğine ilişkin haber, Baykar Savunma'nın Twitter hesabından da paylaşıldı.
Resmi hesaptan yapılan açıklamada ise, "Seri üretimin ilk uçağı olan Bayraktar AKINCI S-1 gökyüzüyle buluştu! AKINCI S-1, Milli Mücadelenin başladığı 19 Mayıs 1919'un 102. yıl dönümünde ilk uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi" ifadelerine yer verildi.