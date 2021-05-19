Selçuk Bayraktar paylaştı! Bayraktar Akıncı S-1 testleri başarıyla geçti
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Selçuk Bayraktar paylaştı! Bayraktar Akıncı S-1 testleri başarıyla geçti

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Ekonomi

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, seri üretimin ilk uçağı olan Bayraktar Akıncı S-1'in bugün yapılan testlerden başarıyla çıktığını söyledi.

Türkiye'nin teknoloji üretiminde önemli bir görev üstlenen Baykar Teknoloji'nin lideri Selçuk Bayraktar, uzun zamandan bu yana üzerinde çalışılan Bayraktar Akıncı S-1'le ilgili gelişmeleri sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

"İLK UÇUŞ TESTİ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİ"

Bayraktar Akıncı S-1'in ilk uçuş testinde başarılı olduğunu belirten Bayraktar, "19 Mayıs ruhuyla... Seri üretimin ilk uçağı olan Bayraktar AKINCI S-1 bugün ilk uçuş testini başarıyla tamamladı" dedi.

Selçuk Bayraktar paylaştı! Bayraktar Akıncı S-1 testleri başarıyla geçti

RESMİ HESAPTAN DA PAYLAŞILDI

Bayraktar Akıncı S-1'in testleri geçtiğine ilişkin haber, Baykar Savunma'nın Twitter hesabından da paylaşıldı.

Selçuk Bayraktar paylaştı! Bayraktar Akıncı S-1 testleri başarıyla geçti

Resmi hesaptan yapılan açıklamada ise, "Seri üretimin ilk uçağı olan Bayraktar AKINCI S-1 gökyüzüyle buluştu! AKINCI S-1, Milli Mücadelenin başladığı 19 Mayıs 1919'un 102. yıl dönümünde ilk uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi" ifadelerine yer verildi.

Selçuk Bayraktar paylaştı! Bayraktar Akıncı S-1 testleri başarıyla geçti
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Selçuk Bayraktar paylaştı! Bayraktar Akıncı S-1 testleri başarıyla geçti - Haberler Ekonomi
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