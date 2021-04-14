Selçuk Bayraktar ilk kez bu kadar kızdı: Şam şeytanları gibi tepinmeye devam edebilirsiniz

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, bazı yayın organlarında Türkiye'nin Kanada'dan SİHA parçaları aldığına yönelik haberlere çok sert tepki gösterdi. Twitter'dan açıklama yapan Bayraktar, "Kameranın yerlisini ASELSAN yıllar önce yaptı. Ambargo sanki yeniymiş gibi sevinenlere söylüyorum; Yine de Şam şeytanları gibi tepinmeye devam edebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Kanada'nın Türkiye'ye yönelik SİHA parçalarının dondurulan ihracat izinlerini tamamen iptal ettiğine yönelik haberlere Baykar Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar çok sert tepki gösterdi.

"TEPİNMEYE DEVAM EDEBİLİRSİNİZ"

Bayraktar sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Kameranın yerlisini ASELSAN yıllar önce yaptı. Gayet başarılı görüyor, işaretliyor, yurt içi hatta yurt dışına dahi ihraç edildi. Ambargo sanki yeniymiş gibi sevinenlere söylüyorum; Yine de Şam şeytanları gibi tepinmeye devam edebilirsiniz... Milli Teknoloji Hamlesi" ifadelerini kullandı.

"NEYE İHTİYACIMIZ OLDUĞUNU DAHA İYİ GÖRÜYORUZ"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ise konuyla ilgili açıklamasında şunları kaydetti: "Bize uygulanan yaptırımlara ve ambargolara gülüp geçiyoruz. Buna en iyi örneklerden birisi de ASELSAN tarafından üretimini başlattığımız İHA kamerası CATS. Bu konuda hiçbir ülkeye bağlılığımız kalmamıştır. Bu durum bize ve milletimize bir kez daha gösterdi ki, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güçlü şekilde yoluna devam eden Savunma Sanayiimiz, uluslararası aktörlerin tutarsız uygulamalarıyla mücadelesine devam edecektir. Bu ambargolarla neye ihtiyacımız olduğunu, hangi ürünü millileştirmemiz gerektiğini daha iyi görüyor ve çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Bu açıdan o ülkelere ayrıca teşekkür ediyoruz. Hiç kimse bizi Tam Bağımsız Savunma Sanayii hedefimizden döndüremeyecektir."