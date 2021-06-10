'Sektörel Bakış' programının bu haftaki başarılı konuğu Volkan Araz oldu

Sağlam ve güvenilir ürünlerle eğitimde verimliliği arttırmayı hedefleyen Oscar Eğitim Araçları firmasının sahibi Volkan Araz, bu hafta kapılarını Sektörel Bakış programına açtı.

Uzun yıllardır edinmiş oldukları bilgi ve tecrübeyle kaliteli, sağlam ve standart dışı ürünlerle eğitim alanındaki verimliliği artırmayı hedefleyen Oscar Eğitim Araçları bugüne kadar birçok kurum ve kuruluşta başarılı işlere imza attı. Alanında uzman kadroyla geniş ürün yelpazesine sahip olan Oscar Eğitim Araçları müşterilerine ürünlerini en kısa zamanda da teslim ediyor.

"EĞİTİMDE ÖNCÜ"

Eğitim alanında öncü bir çok kurumla çözüm ortaklığı sağlayan Oscar Eğitim Araçları Türkiye'nin okul öncesi, ilk öğretim, orta öğretim, üniversitelerine üretmiş olduğu araç-gereç ve oyuncaklarla öğrenci konforunu en üst düzeye çıkartıyor.

"SADECE EĞİTİM ARAÇLARI DEĞİL"

Bünyesinde var olan oyuncaksitesi.com ile de çocuklar için sağlıklı, kaliteli ve aynı zamanda ekonomik ürünlere sahip. Oyuncaksitesi.com ürünleri ile çocukların eğitim ve gelişimine destek olan firma kurucusu Volkan Araz bu hafta 'Sektörel Bakış' programında ebeveynlerin oyuncak seçimi yaparken nelere dikkat etmesi gerektiğini açıkladı.