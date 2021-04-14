Sektörel Bakış programının bu haftaki başarılı isimleri Ersin Köse, Dilek Kama ve Adem Yakut oldu

Sektörel Bakış'ın bu bölümde konukları, popüler saç uygulamaları ile bilinen Ersin Köse firmasının kurucusu Ersin KÖSE, inşaat sektöründe her işe hassasiyetle yaklaşan DK Yapı Malzemeleri'nin kurucusu Dilek KAMA ve otomotiv sektöründe uzun yıllardır başarıyla faaliyet gösteren Doğanay Otomotiv firmasının kurucusu Adem YAKUT oldu.