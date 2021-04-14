Sektörel Bakış programının bu haftaki başarılı isimleri Ersin Köse, Dilek Kama ve Adem Yakut oldu
Haberler.com / Ayça Elal - Haberler | Sektörel Bakış
Sektörel Bakış'ın bu bölümde konukları, popüler saç uygulamaları ile bilinen Ersin Köse firmasının kurucusu Ersin KÖSE, inşaat sektöründe her işe hassasiyetle yaklaşan DK Yapı Malzemeleri'nin kurucusu Dilek KAMA ve otomotiv sektöründe uzun yıllardır başarıyla faaliyet gösteren Doğanay Otomotiv firmasının kurucusu Adem YAKUT oldu.
'AVRUPA STANDARTLARINDA'
Saç sağlını ve yapısını bozmadan global dünyadaki saç modellerini yapan Ersin Köse firmasının kurucusu Ersin KÖSE işin püf noktalarını Sektörel Bakış programında anlattı.
'KADIN HASSASİYETİ'
İnşaat sektöründe faaliyet gösteren DK Yapı Malzemeleri firmasının kurucusu Dilek KAMA, Sektörel Bakış programında "sektöre kadın hassasiyetiyle yaklaşıp güven veriyoruz işin devamlılığı için bu çok önemlidir" açıklamalarında bulundu.
'42 YILLIK BİLGİ BİRİKİMİ'
Çağ ocağından başlayan yolculuklarını 42 yıl öncesinden bu yana otomotiv sektöründe devam ettiren ve günümüz halini alan Doğanay Otomotiv'in kurucusu Adem YAKUT, Sektörel Bakış programına konuk oldu.