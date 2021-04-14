Sektörel Bakış programında bu haftaki alanlarında başarılarla anılan konuklar Fatih Hacıoğlu, Resul Alizade, Yaşar Bağlan ve Nuri BAT oldu
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Sektörel Bakış programında bu haftaki alanlarında başarılarla anılan konuklar Fatih Hacıoğlu, Resul Alizade, Yaşar Bağlan ve Nuri BAT oldu

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Sektörel Bakış programında bu haftaki alanlarında başarılarla anılan konuklar Fatih Hacıoğlu, Resul Alizade, Yaşar Bağlan ve Nuri BAT oldu

Giyim sektöründe kaliteli ve şık ürünlerle yerini alan Yedilale Giyim firmasının sahibi Fatih HACIOĞLU, birçok sektöre hizmet veren Altay Dizayn Organizasyon Dekorasyon firmasının sahibi Resul ALİZADE, makina sektörüne sundukları yüksek performanslı makine ve otomasyon sistemleri ile Bgn Makina firmasının kurucusu Yaşar BAĞLAN ve kişiye özel seçeneklerle mağazalara toptan üretim yapan Nuka Sandalye firmasının kurucusu Nuri BAT bu hafta Sektörel Bakış programının konuğu oldu.

'TÜRKİYE'NİN HER YERİNE'

Kadın giyim üzerinde geniş ürün yelpazesiyle yıllardır yerini saygınlıkla koruyan ve Türkiye'nin her yerine gönderim sağlayan aynı zamanda ihracat yapan Yedilale Giyim firmasının sahibi Fatih HACIOĞLU, Sektörel Bakış programında önemli açıklamalarda bulundu.

'LAZER KESİM İŞLEMİ'

İç ve dış dekorasyon hediyelik eşya üretimi yapan ve yoğunluk olarak lazer kesim işlemi yapan Altay Dizayn Organizasyon Dekorasyon firmasının sahibi Resul ALİZADE, Sektörel Bakış programının konuğu oldu.

'YÜKSEK PERFORMANS'

Türk Makina sektörüne sundukları yüksek performanslı güvenilir makine ve otomasyon sistemleri ile müşterilerin ilk durak noktası olan Bgn Makina firmasının kurucusu Yaşar BAĞLAM, Sektörel Bakış programında kameralar karşısına geçti.

'BİRÇOK ALANA ÜRETİM'

Sandalye üretiminin yanı sıra koltuk ve masa üretimini de sağlayan birçok alana üretim yapan Nuka Sandalye firmasının sahibi Nuri Bat, Sektörel Bakış programının konuğu oldu.

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