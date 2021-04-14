Sektörel Bakış programında bu haftaki alanlarında başarılarla anılan konuklar Fatih Hacıoğlu, Resul Alizade, Yaşar Bağlan ve Nuri BAT oldu

Giyim sektöründe kaliteli ve şık ürünlerle yerini alan Yedilale Giyim firmasının sahibi Fatih HACIOĞLU, birçok sektöre hizmet veren Altay Dizayn Organizasyon Dekorasyon firmasının sahibi Resul ALİZADE, makina sektörüne sundukları yüksek performanslı makine ve otomasyon sistemleri ile Bgn Makina firmasının kurucusu Yaşar BAĞLAN ve kişiye özel seçeneklerle mağazalara toptan üretim yapan Nuka Sandalye firmasının kurucusu Nuri BAT bu hafta Sektörel Bakış programının konuğu oldu.