Sektörel Bakış'ın bu haftaki konukları İbrahim Sakallıoğlu, Bülent Bahadır, Özgür Kızılkaya, Gökhan Açkıngül, Turgut Memiş oldu

Eğitim alanında uzun yıllardır kalite ile anılan 5 Yıldız Yayınları firmasının kurucu ortakları İbrahim Sakallıoğlu / Bülent Bahadır, uzman öğretmen kadrosuyla öğrencilere destek olan Derece Fen Bilimleri firmasının kurucusu Özgür Kızılkaya, plastik sektöründe yıllardır yerini saygınlıkla koruyan Belce Plastik'in kurucusu Gökhan Açkıngül ve sağlık kurumları alanında yaptığı çalışmalarla adını duyuran Birim Laboratuvarları firmasının kurucusu Turgut Memiş, Sektörel Bakış'a konuk oldu.