Sektörel Bakış'ın bu haftaki konukları İbrahim Sakallıoğlu, Bülent Bahadır, Özgür Kızılkaya, Gökhan Açkıngül, Turgut Memiş oldu
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Sektörel Bakış'ın bu haftaki konukları İbrahim Sakallıoğlu, Bülent Bahadır, Özgür Kızılkaya, Gökhan Açkıngül, Turgut Memiş oldu

Haberler.com - Haberler | Ekonomi

Eğitim alanında uzun yıllardır kalite ile anılan 5 Yıldız Yayınları firmasının kurucu ortakları İbrahim Sakallıoğlu / Bülent Bahadır, uzman öğretmen kadrosuyla öğrencilere destek olan Derece Fen Bilimleri firmasının kurucusu Özgür Kızılkaya, plastik sektöründe yıllardır yerini saygınlıkla koruyan Belce Plastik'in kurucusu Gökhan Açkıngül ve sağlık kurumları alanında yaptığı çalışmalarla adını duyuran Birim Laboratuvarları firmasının kurucusu Turgut Memiş, Sektörel Bakış'a konuk oldu.

"LİGHT BOARD TÜRKİYE'DE BİR İLK"

Eğitim ve öğretim alanında Pandemi sürecinde yaşanan eksiklikleri kapatarak öğretmenlere bu konuda destek olmayı planlayan ve light board tekniği ile konu anlatımını destekleyen 5 Yıldız Yayınları firmasının kurucu ortakları İbrahim SAKALLIOĞLU/ Bülent BAHADIR, bu hafta Sektörel Bakış programının konukları oldu.

"UZMAN KADRO İLE"

Eğitim alanında uzman öğretmen kadrosuyla kaliteli ve başarılı çalışmalarıyla tercih edilen Derece Fen Bilimleri firmasının kurucusu Özgür KIZILKAYA, Sektörel Bakış programında kameralar karşısına geçti.

"SEKTÖRÜNDE LİDER"

uzman kadrosu, tecrübesive kaliteden asla ödün vermeyen iş disipliniyle sektöründe lider olma yolunda ilerleyen ve kaliteli işlere imzasını atmış olan Belce Plastik firmasının kurucusu Gökhan AÇKINGÜL, Sektörel Bakış programında önemli konulara değindi.

"DOĞRUSONUÇLAR"

Alanında en yeni teknolojileri kullanarak hastalara doğru sonuçlar sunmayı amaçlayan ve titizlikle yapmış oldukları çalışmalarla tercih edilen Birim Laboratuvarları firmasının kurucusu Turgut MEMİŞ, Sektörel Bakış programının bu haftaki konuğu oldu.

Sektörel Bakış'ın bu haftaki konukları İbrahim Sakallıoğlu, Bülent Bahadır, Özgür Kızılkaya, Gökhan Açkıngül, Turgut Memiş oldu
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Sektörel Bakış'ın bu haftaki konukları İbrahim Sakallıoğlu, Bülent Bahadır, Özgür Kızılkaya, Gökhan Açkıngül, Turgut Memiş oldu - Haberler Ekonomi
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