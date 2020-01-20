Sekidika için çarpıcı yorum: "Onyekuru ve Rodrigues'ten daha iyi"

20.01.2020 19:24 | Son Güncelleme: 20.01.2020 19:24

Galatasaray'ın yeni transferi Jesse Sekidika'yı geçmiş dönemde Eskişehirspor'a kazandıran teknik direktör Fuat Çapa, Radyospor'a açıklamalarda bulundu.



İşte Fuat Çapa'nın açıklamaları;



Jesse Sekidika, ilk maçını oynadı. Eskişehir'de gayet iyi bir dönem geçirdi. Dünkü performansına bakınca neler yapabileceğini az da olsa gösterdi. Yetenekli ve karakterli bir oyuncu. Uzun yıllar Galatasaray'a katkı sağlayacaktır. Adaptasyon sürecini iyi geçirmeli. Nasıl ki Bruma ve Rodrigues çıkış yaptı, o da yapacaktır. Gol yüzdesinin daha fazla olduğunu düşünüyorum.



ONYEKURU VE RODRIGUES'TEN İYİ



Onyekuru'yu Belçika'dan iyi tanıyorum. Galatasaray'da iyi işler yaptı. Sekidika ile iyi ikili olabilirler. Bitiricilik açısından Onyekuru ve Rodrigues'ten daha iyi. Eskişehir'de oynadığı maçlarda goller attı. Yaptığı asistler var. İyi istatistikleri var. Çok yönlü bir oyuncu. Kendisini bize ilk geldiği dönemlerde libero bile oynattım. Değişik özelliklere sahip ve çok iyi bir profesyonel.



GELECEK SEZON 11'DE OLUR



Jesse, sezonu Eskişehirspor'da sezonu tamamlasa daha iyi olabilirdi. Ama o fırsatı değerlendirmek istedi. 6 aylık sürede camiaya ve atmosfere alışmak durumunda. Çok fazla baskı altında kalmadan sürece iyi değerlendirirse gelecek sezon ilk 11'de olur. Ben bu sezon da Jesse'nin iyi işler yapacağını düşünüyorum.



İYİ GELİŞMELER OLABİLİR



Jesse tabi ki Galatasaray'da ilerleyen dönemlerde ciddi para kazandırabilir. Bruma'nın geldiği dönem ve üzerine koyarak ilerlediğini gördük. Para kazandırarak ayrılmıştı. Jesse de kazandırabilir. Neticede Galatasaray'dan gidecek. Jesse, İngiltere'de futbola başladığı için tekrar hatırlanacaktır. Hem kendisi hem de Galatasaray için iyi gelişmeler olabilir. Tabi ki göstereceği performans belirleyici olacak.



