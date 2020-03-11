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Şeker Piliç, Bandırma, Türkiye, Ekonomi

Şeker Piliç'in Bandırma'daki tesisi icradan yarı fiyatına satıldı

Bir dönem Türkiye'nin en büyük beyaz et üreticilerinden biri olan ve 2015 yılında iflas eden Şeker Piliç'in Bandırma'daki tesisi icradan yarı fiyatına satıldı.

11.03.2020 14:51 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:11
Şeker Piliç'in Bandırma'daki tesisi icradan yarı fiyatına satıldı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan bir dönem Türkiye'nin en büyük beyaz et üreticilerinden biri olan ve 2015 yılında iflasına karar verilen Şeker Piliç'e ait tesislerin bir bölümü daha icradan satışa çıkarılarak yeni sahibini buldu.

11 MİLYON 250 BİN TL'YE SATILDI

Şeker Piliç'e ait 55 bin metrekare büyüklüğündeki tesis Bandırma 1. İcra Müdürlüğü'nde yapılan satış ile yeni sahibini buldu. 22 milyon TL muhammen bedelle başlayan satışta tesisi 11 milyon 250 bin TL bedelle Asil Nakliyat adlı firmanın sahibi iş adamı Nadir Arısoy tesisin yeni sahibi oldu.

Kaynak: İHA

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