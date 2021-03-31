Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği yeni yönetimini seçti
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Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği yeni yönetimini seçti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği yeni yönetimini seçti

Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nin yapılan 2. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlık el değiştirdi.

Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nin yapılan 2. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlık el değiştirdi. Ali Özyiğit'in aday olmadığı kongrede, derneğin yeni başkanı Akif Özer oldu.

Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nin 2. Olağan Genel Kurulu Şehzadeler Belediyesi Gençlik Merkezi'nde yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından divan seçimi yapıldı. Gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlandığı kongrede mevcut başkan Ali Özyiğit bir konuşma yaparak, kendi dönemlerinde yaptıkları çalışmalar ve alınan başarılı sonuçlar hakkında bilgi verdi. Daha sonra yeni yönetimin seçimine geçildi. Yapılan oylama ile Akif Özer derneğin yeni başkanı oldu. Kongre üyelerine hitaben bir konuşması yapan Başkan Özer, eski yönetim kurulu üyelerine çalışmaları nedeniyle teşekkür ederek, kendi dönemlerinde devraldıkları bayrağı daha yukarılara çıkarmak için çalışacaklarını söyledi. Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nin yeni yönetimi şu isimlerden oluştu: "Başkan Akif Özer, Taha Okan Taniş, Ramazan Şevik, Ediz Barış, Volkan Karabulut, Engin Altun, Şerif Gül." - MANİSA

Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği yeni yönetimini seçti
Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği yeni yönetimini seçti
Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği yeni yönetimini seçti
Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği yeni yönetimini seçti
Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği yeni yönetimini seçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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