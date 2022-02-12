Şehit komutan Mithat Dunca'nın ailesinden Eskişehirspor'a ziyaret - Haberler
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Şehit komutan Mithat Dunca'nın ailesinden Eskişehirspor'a ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Şehit komutan Mithat Dunca'nın ailesinden Eskişehirspor'a ziyaret

Eskişehirli şehit komutan Mithat Dunca'nın ailesi ve yakınları bugün Eskişehirspor'u ziyaret etti.

Eskişehirli şehit komutan Mithat Dunca'nın ailesi ve yakınları bugün Eskişehirspor'u ziyaret etti.

Eskişehirspor Başkan Vekili Erkan Koca ve Yönetim Kurulu Üyelerinin karşıladığı aile, Eskişehirspor'u antrenman öncesi ziyaret ederek tatlı ikramında bulundu. Mithat Dunca'nın kızı Zeynep Naz Dunca, bağış yaparak Eskişehirspor'a destek oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan ve tedavi gördüğü Hatay Devlet Hastanesi'nden şehit düşen 43 yaşındaki Piyade Binbaşı Mithat Dunca, memleketi Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlanmıştı. - ESKİŞEHİR

Şehit komutan Mithat Dunca'nın ailesinden Eskişehirspor'a ziyaret

Şehit komutan Mithat Dunca'nın ailesinden Eskişehirspor'a ziyaret

Şehit komutan Mithat Dunca'nın ailesinden Eskişehirspor'a ziyaret

Şehit komutan Mithat Dunca'nın ailesinden Eskişehirspor'a ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Spor

Eskişehirspor, Mithat Dunca, Erkan Koca, Şehit, Spor, Haberler

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