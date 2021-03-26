Şehirler arası otobüslerde yüzde 50 indirim müjdesi! Yan koltuk ve aile tarifesi geliyor
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Şehirler arası otobüslerde yüzde 50 indirim müjdesi! Yan koltuk ve aile tarifesi geliyor

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Şehirler arası otobüslerde yüzde 50 yolcu kısıtlamasının kaldırılmasının ardından, yolcu sayısını artırmak isteyen otobüs firmaları, "yan koltuk" ve "aile" tarifesi başlatıyor. Pandemi endişesiyle toplu taşıma yerine otomobillerini tercih eden yolcuları otobüslere çekmeyi amaçlayan kampanyaya göre, yanında boş koltukla gelmek isteyen yolcu, yarım bilet parasıyla ikinci koltuğu boş tutabilecek, aile bireyleri için de yüzde 20 indirim sağlanacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle, şehirler arası otobüslerde bir süredir uygulanan yüzde 50 yolcu kısıtlaması, İçişleri Bakanlığı'nın 8 Mart'ta yayımladığı genelgeyle kaldırılmıştı. Kararın ardından şehirler arası otobüsler tam kapasite ile yolcu taşımaya başlarken, pek çok vatandaş virüs bulaşması endişesi nedeniyle, şehirler arası ulaşımda özel otomobillerini kullanmaya devam etti. Bugün açıklanacak kampanyayla otobüs şirketleri yeni bir uygulamaya geçecek.

YAN KOLTUK VE AİLE TARİFESİ İNDİRİMİ

TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, Milliyet'e yaptığı açıklamada, şehirler arası seyahat eden pek çok kişinin, yanındaki yolcunun hasta olabileceği endişesi taşıdığını, bu nedenle kısıtlamaların kaldırılmasına rağmen otobüs taşımacılığında sıkıntı yaşandığını kaydetti.

Endişelerini gidermek amacıyla yolculara yan koltukları boş şekilde seyahat imkanı tanınacağını bildiren Yıldırım, ikinci koltuğa yüzde 50 bilet parası ödeyecek yolcuların, iki kişilik koltukta tek başına oturabileceğini söyledi. Yıldırım, beraber seyahat eden ve yan yana oturan aile fertlerine de yüzde 20 indirim sağlanacağını kaydetti.

"HER TÜRLÜ HİJYEN ÖNLEMİ ALINIYOR"

Önce bir firmanın kampanyayı başlatacağını, önümüzdeki hafta bütün firmaların uygulamayı hayata geçireceğini ifade eden Yıldırım, "Son dönemlerde özel otomobillerin şehirler arasında daha sık kullanılmasıyla kazaların arttığını görüyoruz. Otobüslerde her türlü hijyen önlemi alınıyor. HES koduyla alım yapılıyor, personelin ateşi ölçülüyor. Otobüs yüzeyleri dezenfekte ediliyor. Bu açıdan uçaklardan bir farkı yok" dedi.

Şehirler arası otobüslerde yüzde 50 indirim müjdesi! Yan koltuk ve aile tarifesi geliyor
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