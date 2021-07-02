Sedyeyle kenara alınan Spinazzola'nın gözyaşları futbolseverlerin yüreğini burktu
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Sedyeyle kenara alınan Spinazzola'nın gözyaşları futbolseverlerin yüreğini burktu

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

İtalya'nın başarılı sol beki Spinazzola'nın talihsiz sakatlığı futbolseverleri derinden etkiledi. Turnuvanın en iyi çıkış yapan futbolcularından biri olarak gösterilen yetenekli oyuncu, sedyeyle saha kenarına aldı. Takım arkadaşları gözyaşlarına boğulan Spinazzola'yı saha dışına çıkarken yalnız bırakmadı.

İtalya'nın ve turnuvanın en iyi oyuncuları arasında gösterilen Spinazzola'nın gözyaşları herkesi derinden etkiledi. Sedyeyler saha kenarına alınırken acı içinde gözyaşı döken Spinazzola'yı arkadaşları sarılarak dışarı çıkardı.

Sedyeyle kenara alınan Spinazzola'nın döktüğü gözyaşı futbolseverlerin yüreğini burktu

SOSYAL MEDYADA YAS

28 yaşındaki futbolcunun sakatlığı sosyal medyayı derinden etkiledi. Futbolseverler Spinazzola için geçmiş olsun mesajları paylaştı. Özellikle Türkiye maçındaki performansıyla dikkat çeken Leonardo Spinazzola, Türk futbolseverlerin de sempatisini toplamıştı.

Sedyeyle kenara alınan Spinazzola'nın döktüğü gözyaşı futbolseverlerin yüreğini burktu

TURNUVAYI KAPATTI

RAISport'un aktardığı habere göre, Spinazzola'nın durumu sadece uyluk yaralanması değil. Dizinde de bir sorun olabilir. Spinazzola turnuvayı kesin olarak kapattı.

Sedyeyle kenara alınan Spinazzola'nın gözyaşları futbolseverlerin yüreğini burktu
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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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