Sedat Peker'den Tosuncuk'un saklandığı ülkeyle ilgili bomba iddia: Bolivya'da falan değil, Belarus'ta
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sedat Peker'den Tosuncuk'un saklandığı ülkeyle ilgili bomba iddia: Bolivya'da falan değil, Belarus'ta

Sedat Peker'den Tosuncuk'un saklandığı ülkeyle ilgili bomba iddia: Bolivya'da falan değil, Belarus'ta
Haberler.com - Haberler | Ekonomi

Son dönemde iddialarıyla Türkiye gündeminden düşmeyen organize suç örgütü lideri Sedat Peker'den Tosuncuk'un saklandığı ülkeyle ilgili bomba bir iddia geldi. Peker, herkesin Brezilya, Paraguay ve Bolivya gibi ülkelerde gezdiğini düşündüğü Tosuncuk'un, Belarus'ta olduğunu öne sürdü. Peker, "Mehmet Aydın isimli şahıs Bolivya'da falan değil, Belarus'ta" dedi.

Paylaşımlarıyla Türkiye gündemini etkisi altına almaya devam eden organize suç örgütü lideri Sedat Peker, bu kez Çiftlik Bank vurguncusu "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın ile ilgili bomba bir iddiada bulundu.

"TOSUNCUK BELARUS'TA"

Daha önce basında çıkan haberlerde Tosuncuk'un Uruguay, Brezilya, Paraguay ve Bolivya gibi ülkelerde dolaştığı yer almıştı. Ancak Peker'den konuyla ilgili bambaşka bir çıkış geldi. Peker, "Mehmet Aydın isimli şahıs Bolivya'da falan değil, Belarus'ta" dedi.

Peker konuyla ilgili yaptığı paylaşımlarda şunları söyledi:

"Kırk yaşından küçük kardeşlerim, Çiftlik Bank'ın kurucusu olan Mehmet Aydın isimli şahıs Bolivya'da falan değil, Belarus'ta. Belarus'tan trafik kazası yapmış bir şahsı Interpol kararıyla alıp Türkiye'ye getiren yüce devletimiz, bu şahsı acaba neden getirmiyor?

Kırk yaşından küçük kardeşlerim, Belarus'tan bu şahsı getirmeyen devletimizin içinde görevli olan bazı insanların bu paradan pay aldığı ortadadır. Bu şahsın yanına Belarus'a gidip onu ziyaret eden kişiler, aracı olan kişiler bellidir."

Sedat Peker'den Tosuncuk'un saklandığı ülkeyle ilgili bomba iddia: Bolivya'da falan değil, Belarus'ta
Sedat Peker'in videolarında adı geçen MİSİAD Başkanı Feridun Öncel gözaltına alındı
Sedat Peker'in videolarında adı geçen MİSİAD Başkanı Feridun Öncel gözaltına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Murat Kurum Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Tan Taşçı Atilla Taş Hande Erçel
Spor Nihat Özdemir Merih Demiral Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sedat Peker'den Tosuncuk'un saklandığı ülkeyle ilgili bomba iddia: Bolivya'da falan değil, Belarus'ta - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.06.2021 15:03:41. #1.13#

title