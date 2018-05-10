Seçimin Erkene Alınmasını Çok Olumlu Buluyoruz"

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, 24 Nisan'da yapılacak seçimi çok önemsediklerini belirterek, "Bu seçimin erkene alınmasını da çok olumlu buluyoruz. Çünkü belirsizlik hem iş dünyasını hem de vatandaşlarımızı rahatsız ediyordu." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya gelen Cesur, ASKON Ordu Şubesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilli Genel Seçimi'nin cumhuriyet tarihinin en önemli seçimi olduğunu söyledi.

Cesur, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bu seçimle tescillenmiş ve pekişmiş olacağına işaret etti.

Şu anda hem cumhurbaşkanlığı hem de başbakanlık gibi ikili bir sistem olduğunu anımsatan Cesur, "Dolayısıyla bazen aralarında ihtilaf oluyordu ve bürokraside de sıkıntılar oluyordu. Bir kısmı başbakana bağlı, bir kısmı cumhurbaşkanına bağlıydı. Şimdi tek elden yönetilecek. Bürokrasi ve işlevler hızlanacak." diye konuştu.

İstikrar bakımında da yeni bir dönemin açılacağına dikkati çeken Cesur, şöyle devam etti:

"O yüzden bu seçimi çok önemsiyoruz. Bu seçimin erkene alınmasını da çok olumlu buluyoruz. Çünkü belirsizlik hem iş dünyasını hem de vatandaşlarımızı rahatsız ediyordu. Erken karar alınarak seçimi öne almak ve süreci de kısa tutmak hem piyasayı hem de reel ekonomiyi rahatlatmış bulunuyor."

Cesur, bu süreci çok kısa sürede atlatıp istikrarlı bir şekilde önlerine bakacaklarını vurgulayarak, iş dünyası olarak çalışmaya, ihracat yapmaya ve üretmeye devam edeceklerini söyledi.

"İstikrarlı ekonominin devam edeceği kanaatindeyim"

Ülkenin bir dönemeçten geçtiğini belirten Cesur, şunları kaydetti:

"İstikrarlı büyüyen Türkiye'yi yurt dışındaki malum ülkeler çekemiyor. Bölgede güç olmamızı, hükümdar olmamızı istemiyorlar. Dolayısıyla dışarıdan bize gerek dolar üzerinden gerekse de faizlerin artırımı üzerinden baskı yapıyorlar fakat bu konuda ekonomimiz sağlam. Sıkı istikrarlı ekonomi politikamız devam ediyor. Merkez Bankasının da eli güçlü. Gerekli müdahaleleri de yapıyor. Ben bu sürecin de geçici olacağı ve istikrarlı ekonominin devam edeceği kanaatindeyim."

Cesur, ASKON hakkında da bilgi vererek, "Şu anda 50'ye yakın ilde şube ve temsilciliğimiz var. Bunu inşallah yıl sonuna kadar 60'a çıkarmayı hedefliyoruz. Yurt dışında da şu anda halihazırda 20 temsilciliğimiz var. Bunu da 30'a çıkarmayı planlıyoruz. Şu anda 10 bin düzeyinde de üyemiz var." dedi.

Öte yandan ASKON'un Altınordu ilçesi Yeni Mahalle'deki yeni şubesi de düzenlenen törenle açıldı.

Buradaki törene, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri ve davetliler katıldı.