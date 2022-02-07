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Seçim için ofis bile tuttu! Fatih Terim ve kuvvetli ekibi, başkanlığı almaya geliyor

Haberler.com - Spor
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Galatasaray'dan hiç beklemediği şekilde gönderilen Fatih Terim başkanlık koltuğuna oturmaya kararlı. Terim'in stadın yakınında bir ofis tuttuğu, başkanlık çalışmaları için kuvvetli ekibiyle birlikte hazırlık yaptığı ileri sürüldü.

Fatih Terim, teknik direktör olarak gerçekleştiremediği gençleşme projesini başkan olarak uygulamakta son derece kararlı. Son dönemde çıkan söylentiler iyice kuvvetlendi. İddialara göre Fatih Terim stadın yakınında bir ofis tuttu.

Seçim çalışmaları için ofis tuttu! Fatih Terim ve kuvvetli ekibi, başkanlığı almaya geliyor

EKİP ŞAMPİYONLAR LİGİ

Terim'in ekibinde Ahmet Ocaklı, Erden Timur, Bahattin Demirbilek, Ali Yüce, Hakan Üstünberk ve Rezan Epözdemir gibi camiada heyecan yaratacak güçlü isimlerin yer aldığı biliniyor.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Stadın yakınında tutulan ofiste başkanlık için çalışmaların başladığı aktarıldı. İlk seçimli kongrede Fatih Terim kuvvetli ekibiyle göreve talip olacak.

Haberler.com - Spor

Galatasaray, Fatih Terim, Burak Elmas, Spor, Haber

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