Sebze ve Meyve Hali'nde 110 bin ton ürün işlem gördü Samsun'un yaş sebze ve meyve ihtiyacını karşılayan Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali'nde 2019'un ilk altı ayında 92 bin 392 ton ürün işlem görürken, bu rakam 2020 yılının aynı döneminde 110 bin 366 tona çıktı.

Samsun'un yaş sebze ve meyve ihtiyacını karşılayan Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali'nde 2019'un ilk altı ayında 92 bin 392 ton ürün işlem görürken, bu rakam 2020 yılının aynı döneminde 110 bin 366 tona çıktı.

72 bin 630 metrekare alana sahip Samsun Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali'nin kurulduğu günden bu yana şehrin yaş sebze ve meyve ihtiyacını karşıladığını söyleyen Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Güler, "Üretici bölgelerinden gelen ürünler market, manav ve pazarcı esnaflarımız tarafından alınarak halka ulaştırılıyor. Kayıt sistemi vasıtasıyla gelen ve satışa sunulan ürünlerin takibi ve kontrolleri gerçekleşirken, hal içinde bulunan giriş ve çıkış ünitesi vasıtasıyla da araçlar ve gelen ürünler takip ediliyor. Hal de gerçekleşen tüm bu faaliyetler koronavirüs salgını nedeniyle gerekli tedbirler alınarak yürütülüyor" dedi.

Geçen yıla oranla artışın pandemi sürecinden kaynaklandığını dile getiren Güler, "Dünyada ve Türkiye'de etkili olan yeni tip korona virüsü sebze ve meyve hallerinde yoğunluğa neden oldu. Yaşanan yoğunluk da burada işlem gören ürün miktarında artış sağladı. En çok satılan sebzeler patates, soğan, domates ve salatalık, en çok satılan meyveler de karpuz, elma, armut ve portakaldan oluştu" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA