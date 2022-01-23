Sebastien Loeb, Dünya Ralli Şampiyonası'nda 80'inci zaferine ulaştı - Haberler Spor
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Sebastien Loeb, Dünya Ralli Şampiyonası'nda 80'inci zaferine ulaştı

Sebastien Loeb, Dünya Ralli Şampiyonası'nda 80'inci zaferine ulaştı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) 2022 yılının ilk yarışı olan Monte Carlo Rallisi'nde zafere Sebastien Loeb ulaştı.

Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) 2022 yılının ilk yarışı olan Monte Carlo Rallisi'nde zafere Sebastien Loeb ulaştı. Efsane pilot bu sonuçla, Dünya Ralli Şampiyonası'ndaki 80'inci yarış zaferini elde etti.

Motor sporlarının en önemli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 2022 sezonu Monte Carlo Rallisi ile start aldı. 296,03 kilometrelik toplam uzunluğa sahip 17 etaplık zorlu ralliyi 3 saat 32.8 saniyede tamamlayan Red Bull sporcusu Sebastien Loeb, rakiplerini geride bırakarak zafere ulaştı. Sezonun ilk yarışını kazanan Loeb, Dünya Ralli Şampiyonası'ndaki 80'inci yarış galibiyetini de yaşamış oldu. Monaco'daki mücadelede 2'nci sırayı 10.5 saniye geriden gelen bir diğer Red Bull sporcusu Sebastien Ogier alırken, 3'üncülük de diğer Red Bull sporcusu Craig Breen'in oldu.

Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun 2'nci yarışı 24-27 Şubat tarihleri arasında İsveç'te gerçekleşecek.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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